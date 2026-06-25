Veja quem pode ter a conta de luz quitada pelo Programa Energia Solidária no PR

O Programa Energia Solidária, do Governo do Paraná, garantiu a quitação da conta de luz de cerca de 205 mil famílias em todo o Estado somente em maio de 2026. Criada pela Lei Estadual 20.943/2021, a iniciativa quita a fatura de famílias de baixa renda. De janeiro a maio deste ano, o Governo do Estado destinou R$ 20 milhões para subsidiar o consumo daquelas incluídas no programa.

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O superintendente comercial da Copel, Breno Castro, destaca que o Energia Solidária é um dos maiores programas de transferência de renda do Governo do Paraná. “Atualmente, o governo investe cerca de R$ 4 milhões por mês no pagamento de faturas de famílias de baixa renda que consomem até 150 kWh por mês”, contabiliza. “A economia com a conta de luz pode ser revertida para outras necessidades da família”.

MAIS DE UM MILHÃO DE BENEFICIADOS - Com a Lei 20.943/2021, o Governo do Paraná ampliou o limite de consumo de energia, de 120 kWh para 150 kWh, para aumentar o número de famílias atendidas, além de ter incluído no programa famílias que recebem o Benefício Prestação Continuada (BPC).

Podem se beneficiar as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 810,50 em 2026) inscritas na Tarifa Social de Energia Elétrica e cujo consumo da residência não ultrapasse 150 kWh. Para estas, as faturas são quitadas automaticamente. A unidade consumidora precisa ser residencial e o titular não deve ter outras unidades consumidoras em seu nome.

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Além disso, também têm direito famílias com renda total de até três salários mínimos, que tenham portador de doença ou patologia cujo tratamento demande o uso continuado de aparelhos elétricos e inscritas na Tarifa Social. Nesse caso, será pago o consumo até 400 kWh. O benefício é válido para uma unidade consumidora por família. Detalhes de como funciona o processo de solicitação podem ser consultados AQUI.

O cliente que possui um dos dois perfis descritos, mas não está inscrito no Cadastro Único, precisa procurar o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ou o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centros POP) do município em que reside para providenciar a inscrição.