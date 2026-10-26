Veja qual a cidade do PR onde Lula e Flávio empataram no 2º turno

No interior do estado, ambos os candidatos obtiveram 1.530 votos na disputa pelo Palácio do Planalto

A eleição para a Presidência da República terminou com a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que obteve a maior votação absoluta da história do país, mas reservou um resultado inusitado no interior do Paraná. No segundo turno da disputa, o petista e o candidato Flávio Bolsonaro terminaram rigorosamente empatados no município de Marquinho, localizado no centro-oeste paranaense, onde cada um recebeu exatos 1.530 votos.

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No cenário nacional, Lula somou 64.256.232 votos (51,79%), superando os 59.826.041 votos (48,21%) destinados ao senador. No entanto, o colégio eleitoral de Marquinho, cidade com cerca de 5 mil habitantes situada a 400 quilômetros de Curitiba, dividiu a preferência de forma milimétrica: cada postulante ficou com exatamente 50% dos votos válidos computados na apuração.

Ao todo, 3.127 eleitores compareceram às seções eleitorais do município para registrar a escolha nas urnas. O balanço final da Justiça Eleitoral local apontou ainda 42 votos nulos e outros 25 em branco, além de 748 abstenções, o equivalente a uma taxa de 19,3% de eleitores faltosos.

Esse tipo de equilíbrio rigoroso já havia sido verificado na primeira etapa do pleito em outras regiões do Brasil. No primeiro turno, as cidades de Crixás do Tocantins, no estado do Tocantins, e Trabiju, no interior de São Paulo — ambas com colégios eleitorais pouco superiores a mil votantes —, também haviam terminado a contagem oficial com empate exato entre os dois concorrentes.