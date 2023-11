Veja quais estradas do Paraná estão com bloqueios nesta sexta (24)

Diversas estradas do Paraná foram afetadas pelos novos temporais que vêm atingindo o estado nos últimos dias. Nesta sexta-feira (24) há rodovias com interdições totais e outras com bloqueios parciais. Veja lista abaixo. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

continua após publicidade

Rodovias federais

Bloqueios parciais

continua após publicidade

BR 277, em Campo Largo: deslizamento no km 95 e defeito na via no km 99, ambos no sentido Curitiba.

BR 476, em Bocaiúva do Sul: queda de barreiras no km 76, sentido São Paulo.

BR 376, em Tibagi: desmoronamento do acostamento no km 414, sentido Ortigueira.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: PR estudará aldeias indígenas incluídas no traçado da Nova Ferroeste

Rodovias estaduais

Bloqueios totais

continua após publicidade

PR-836 em União da Vitória: alagamento de pista, causado pela cheia do Rio Iguaçu.

PRC-280 em União da Vitória: alagamento de pista, causado pela cheia do Rio Iguaçu.

continua após publicidade

PR-239 em Pitanga: trecho interditado por risco iminente de queda de barreira.

PR-170 em Pinhão: bloqueio total entre Faxinal do Céu e a usina hidrelétrica, devido a surgimento de rachaduras no pavimento.

PR-170 em Bituruna: rachaduras no pavimento e talude. Bloqueio total devido aos danos em no trecho e em Pinhão.

continua após publicidade

PR-578 em Santa Cruz de Monte Castelo: trecho danificado pela cheia do Rio Ivaí, com pontos de erosão. Trecho não-pavimentado.

PR-092 em Almirante Tamandaré: trecho bloqueado por alagamento.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

Bloqueios parciais

PR-170 em Guarapuava: uma pista bloqueada devido a escorregamento de terra e demolição de acostamento, duas pistas com tráfego normal. Trecho em obras de recuperação.

PR-090 em Campo Largo: local em meia pista devido ao surgimento de trincas no leito da rodovia, que é não-pavimentada. Registro de quedas de barreira ao longo da rodovia.

PRC-466 em União da Vitória: trecho operando em pare-e-siga das 7h às 20h, com bloqueio somente à noite. Risco de escorregamento de rochas.

PR-092 em Rio Branco do Sul: desvio provisório implantado no local, com uma faixa de tráfego disponível. Pista foi atingida por rachaduras no km 48.

PR-281 em Realeza: uma pista permanece bloqueada devido a escorregamento de terra e rochas. Tráfego liberado nas outras duas pistas, mas com chance de novos bloqueios caso as chuvas persistam.

Siga o TNOnline no Google News