TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
PARANÁ

Veja os próximos passos após a aprovação do pedido de cassação do deputado Renato Freitas

Deputado do PT responde a processo após briga com manobrista no centro de Curitiba; caso ainda precisa passar pela CCJ e por votação no plenário

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 17:20:46 Editado em 12.05.2026, 17:20:39
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Reprodução/Chiquini


O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou o parecer que pede a cassação do mandato do deputado estadual Renato Freitas (PT), em uma decisão que ainda passará por outras instâncias antes de um desfecho. Por cinco votos a um, os membros do colegiado entenderam que a perda do cargo é uma medida proporcional à quebra de decoro parlamentar, motivada por uma briga envolvendo o político e um manobrista no centro de Curitiba, em novembro de 2025. O único voto contrário foi do deputado Dr. Antenor (PT), que defendeu penalidades mais brandas ou o arquivamento da denúncia. Em nota, Freitas classificou o resultado como fruto de racismo institucional e uma demonstração de perseguição política sistemática.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana anuncia instalação de ar-condicionado em 20 escolas

Com a deliberação do colegiado, abre-se o prazo legal de cinco dias para que a defesa do parlamentar apresente recurso. Caso a contestação seja rejeitada, o processo será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa para a análise de aspectos legais e regimentais. Se avançar na comissão, o pedido de cassação segue para o plenário. A perda definitiva do mandato só ocorre se houver o apoio da maioria absoluta, ou seja, 28 dos 54 deputados estaduais precisam votar a favor da punição máxima.

Veja os próximos passos após a aprovação do pedido de cassação do deputado Renato Freitas
AutorCaso ocorreu em novembro de 2025 - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

A troca de socos no centro de Curitiba

O processo que ameaça o mandato do petista teve origem após o registro de representações sobre a confusão ocorrida no final do ano passado. Vídeos divulgados na época (veja acima) mostraram o deputado e um amigo em uma discussão verbal com o manobrista, que logo escalou para agressões físicas. Durante o desentendimento, após uma troca de empurrões, socos e chutes de ambas as partes, Renato Freitas teve o nariz quebrado e precisou de atendimento médico. O trabalhador envolvido na briga sofreu ferimentos na região do olho e alegou não saber que se tratava de um parlamentar. Os dois apresentaram à polícia versões divergentes sobre o motivo que desencadeou a discussão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do pedido de cassação, a mesma sessão do Conselho de Ética analisou e aprovou punições referentes a outros dois processos contra o deputado. Em ambos os casos, o colegiado determinou a suspensão das prerrogativas regimentais de Freitas por 30 dias. As infrações estão ligadas à conduta do político durante uma manifestação dentro de um supermercado e a uma discussão com o deputado estadual Márcio Pacheco (REP) e um assessor após uma reunião da CCJ. Assim como o processo de cassação, essas penalidades também devem tramitar na comissão de justiça antes de serem submetidas à deliberação de todos os deputados no plenário, o que pode fazer com que Freitas perca temporariamente o direito de relatar projetos e presidir comissões.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cassação de mandato Conflito em Curitiba Conselho de Ética decoro parlamentar perseguição política Renato Freitas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV