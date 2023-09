Veja o movimento nas estradas do Paraná neste domingo (10)

O retorno do feriado é com trânsito intenso em boa parte das rodovias em todo o estado do Paraná. Confira todas as informações em tempo real da BR-277, BR-376 e BR-116, além da situação do ferry boat em Guaratuba.

continua após publicidade

BR-277

O Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná (DER-PR) informou que o tráfego tem alguns pontos de lentidão no sentido Paranaguá até Curitiba. A última atualização foi às 15h24.

continua após publicidade

🛣️ 𝗕𝗥 𝟮𝟳𝟳



𝗣𝗮𝗿𝗮𝗻𝗮𝗴𝘂𝗮́ → 𝗖𝘂𝗿𝗶𝘁𝗶𝗯𝗮



𝗖𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰̧𝗼̃𝗲𝘀 𝗱𝗮 𝗩𝗶𝗮: Via com alto fluxo de veículos. Alguns trechos com lentidão.



𝗖𝗹𝗶𝗺𝗮: Trecho nublado.



Faça paradas frequentes para descansar.#DERParaná — Rodovias Paraná (@rodovias_parana) September 10, 2023

BR-376



De acordo com a Arteris Litoral Sul, que administra a rodovia, o trânsito segue intenso para quem retorna para Curitiba. O ponto de lentidão está entre os quilômetros 682,1 e 678, e do 671 até o 666, em Guaratuba, no Litoral do Paraná.

continua após publicidade

Ainda tem mais pontos de lentidão na BR-101, em Santa Catarina, devido ao alto número de veículos. A última atualização foi às 15h44.

A BR-116/PR (Contorno Leste) apresenta fluxo normal.



-



Na BR-376/PR, fluxo segue intenso na pista sentido Curitiba:



📍 km 682,1 ao km 678, em Guaratuba;

📍 km 671 ao km 666, em Guaratuba.



🌥️ Tempo nublado. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) September 10, 2023

FERRY BOAT EM GUARATUBA

continua após publicidade

Conforme o DER-PR, o tempo médio de espera no sentido Guaratuba-Caiobá é de aproximadamente 1h20min. Já no sentido

Caiobá-Guratuba, não há fila.

continua após publicidade

O DER-PR ainda informou que "devido o estado de greve, a travessia passará a operar com restrição, sem previsão de normalização.

Pedimos a compreensão de todos e recomendamos que os usuários utilizem rotas alternativas para evitar formação de filas".

BR-116

Conforme a Arteris Litoral Sul, o trânsito flui normalmente no Contorno Leste para quem vai sentido São Paulo.

Siga o TNOnline no Google News