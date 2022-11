Veja homenagens a DJ morta em acidente com trio elétrico no Paraná

Da Redação

Laurize Oliveira

A mulher que morreu após um acidente com trio elétrico na tarde deste terça-feira (15), em Curitiba, foi identificada. Laurize Oliveira é DJ e não resistiu aos ferimentos depois de cair da carreta durante a Parada da Diversidade no Centro-Cívico da capital paranaense.

Segundo informações apuradas pela RICtv, a vítima estava na parte de trás do trio e caiu ao se enroscar com um fio de luz. Ela e outras duas pessoas caíram de aproximadamente cinco metros de altura. A mulher foi atingida por uma caixa de som e não resistiu aos ferimentos.

As outras duas pessoas envolvidas no acidente não tiveram ferimentos graves. Testemunhas que estavam no local relataram que os trios elétricos foram desligados após a fatalidade.

Veja as homenagens:

Com informações: Ric Mais

