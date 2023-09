Veja de onde são os ganhadores do sorteio de setembro do Nota Paraná

O Nota Paraná e o Paraná Pay sortearam nesta segunda-feira (11) os R$ 5 milhões em prêmios que são distribuídos mensalmente entre contribuintes que colocam CPF nas notas fiscais e entidades assistenciais do estado cadastradas nos programas. O sorteio ocorreu na sede da Receita Estadual, em Maringá.

continua após publicidade

Nesta edição do Nota Paraná, 52,1 milhões de bilhetes foram liberados para sorteio. Ao todo, 2,9 milhões de contribuintes solicitaram CPF nas notas fiscais em compras no mês de maio.

Os consumidores podem ganhar 15 mil prêmios de R$ 50, dez prêmios de R$ 10 mil, um prêmio de R$ 50 mil, um prêmio de R$ 100 mil e um prêmio máximo de R$ 1 milhão.

continua após publicidade

Veja de onde são os ganhadores do Nota Paraná:



De acordo com a coordenação do programa, neste mês, o prêmio de R$ 1 milhão será entregue a um contribuinte de Curitiba. Ele gastou, no total, R$ 984,33 e concorreu com 5 notas fiscais e 5 bilhetes.

Já o segundo maior prêmio, de R$ 100 mil, foi para uma moradora de Guarapuava. A consumidora concorreu com 12 notas fiscais e 60 bilhetes, ela teve um gasto total de R$ 11.981,00.

continua após publicidade

Por fim, o terceiro maior prêmio, de R$ 50 mil, foi faturado por uma moradora de Araucária, que gastou R$ 1.106,70 e concorreu com 5 notas fiscais e 6 bilhetes.

Do mesmo modo, o Paraná Pay também distribuiu 8 mil prêmios de R$ 100, que podem ser usados no setor turístico ligados à hospedagem, alimentação, transporte, recepção turística, eventos, entre outras atividades. Em janeiro deste ano entrou em vigor a alteração na regulamentação do programa que passa a ter estabelecimentos varejistas de gás de cozinha e postos de combustíveis em sua lista de locais cadastrados, ampliando o uso dos créditos do programa.

Fonte: GMC

Siga o TNOnline no Google News