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Veja como vai ficar o novo trevo na BR-369 em Cambé

Obra de R$ 25,7 mi vai substituir rotatória entre a BR-369 e a Rua da Esperança, no perímetro urbano do município

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 14:36:48 Editado em 21.05.2026, 14:39:19
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O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), formalizou nesta quarta-feira (20) o contrato da obra do novo Trevo da Esperança em Cambé, na região Norte.

-LEIA MAIS: Risco de incêndios: bombeiros alertam para uso incorreto de chuveiros e aquecedores

O investimento na obra será de R$ 25,7 milhões e os trabalhos começam pela elaboração do projeto básico e projeto executivo de engenharia, com prazo de quatro meses, seguido pela execução dos serviços no trecho, com prazo de 12 meses.

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O contrato prevê a implantação de novas vias marginais na BR-369, rebaixamento da pista central e construção de duas passagens superiores conectando a Rua Esperança acima da rodovia. O trevo será implantado no km 161+730 da BR-369, e somando a pista nova rebaixada e as marginais, chega a uma extensão de 1,260 metros.

Está previsto também novo sistema de drenagem de águas, muros de contenção com estacas atirantadas, sinalização horizontal, sinalização vertical, e dispositivos de segurança viária, entre outros serviços. A licitação utiliza como base um anteprojeto de engenharia doado pela Prefeitura Municipal de Cambé.


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Veja como vai ficar o novo trevo na BR-369 em Cambé
AutorProjeto do viaduto foi divulgado nesta semana - Foto: Reprodução

OUTRO VIADUTO – O Governo do Estado construiu há poucos anos outro viaduto na região, o Viaduto Bratislava, na BR-369. O viaduto melhorou o deslocamento entre Londrina e Maringá e o acesso ao Parque Histórico Municipal Danziger Hof, um dos principais pontos turísticos de Cambé. A região também passou a ser um atrativo imobiliário, com a instalação de condomínios horizontais.

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