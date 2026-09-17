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FASE DE TESTES

Veja como funcionam os radares que fazem a média da velocidade no PR e outros sete estados

Sistema mede o tempo de viagem entre dois pontos para coibir infrações; testes abrangem 13 trechos no estado, incluindo as regiões de Arapongas e Mauá

Escrito por Da Redação
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Veja como funcionam os radares que fazem a média da velocidade no PR e outros sete estados
Autor Foto: TN

Para coibir a prática de frear apenas na frente do equipamento de fiscalização, o Paraná e outros sete estados passam a testar uma nova tecnologia de radares que calcula a velocidade média dos veículos. No Estado, o sistema será instalado em 13 trechos de rodovias federais e estaduais, contemplando regiões estratégicas como Arapongas e Mauá da Serra.

-LEIA MAIS: Rodovias da região terão radar de velocidade média que multa quem freia só no equipamento

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Ao contrário dos radares fixos tradicionais, que registram a velocidade exata do momento em que o veículo passa pela câmera, o novo modelo opera em pares. Dois equipamentos são instalados no mesmo trecho, com alguns quilômetros de distância entre si. As informações captadas por ambos são cruzadas pelo sistema para calcular o tempo exato que o motorista levou para percorrer o trajeto.

O funcionamento segue uma lógica matemática simples. Se um trecho possui cinco quilômetros de extensão e o limite máximo de velocidade regulamentado na via é de 80 quilômetros por hora, o condutor deve levar, no mínimo, três minutos e 45 segundos para concluir o percurso. Caso o veículo passe pelo segundo radar antes desse tempo, fica comprovado que a velocidade média empregada foi superior à permitida por lei.

A operação será conduzida pelas concessionárias que administram as rodovias, mediante autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Os testes terão duração inicial de 180 dias, período em que o sistema funcionará em caráter educativo, sem a aplicação de multas aos motoristas. O prazo de experimentação poderá ser prorrogado pela ANTT, que exige das concessionárias a instalação de placas informativas para alertar os usuários sobre a novidade tecnológica.

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Os trechos escolhidos para a fase de testes estão distribuídos por várias regiões do estado. Entre as rodovias estaduais, a PR-444 receberá os aparelhos em Arapongas (do quilômetro 17 ao 24), a PR-862 em Ibiporã e a PR-151 entre Carambeí e Ponta Grossa. Na BR-376, a fiscalização ocorrerá entre Mauá da Serra e Ortigueira (do quilômetro 304 ao 309), além de pontos em Tibagi e na ligação até Ponta Grossa.

A BR-277 concentrará a maior parte dos testes, com equipamentos instalados em Morretes, na descida da Serra do Mar, em Guarapuava, entre Laranjeiras do Sul e Nova Laranjeiras, nos dois sentidos do trecho entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste, e em São Miguel do Iguaçu. Por fim, a BR-163 contará com o monitoramento de velocidade média na região de Capitão Leônidas Marques. O início efetivo da fiscalização depende do cronograma de cada concessionária, e algumas empresas já iniciaram os trâmites de instalação.

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fiscalização média de velocidade RADARES rodovias Segurança no Trânsito
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