Veja como está a situação da BR-277, BR-376 e da Estrada da Graciosa

A interdição ocorre no km 8 ao km 12

Motoristas que desejam chegar ao litoral do Paraná podem encontrar dificuldades nesta segunda-feira (13). Isso porque duas das rodovias de acesso à região foram bloqueadas devido às fortes chuvas registradas no fim de semana.

Na BR-376 em Guaratuba, um trecho foi interditado nos dois sentidos na noite de domingo (12) por prevenção. O objetivo é evitar a passagem de veículos pelo km 669, onde um deslizamento matou duas pessoas.

Já a Estrada da Graciosa foi interditada na madrugada de domingo (12) após um novo deslizamento de terra. A interdição ocorre no km 8 ao km 12.

Em ambos os casos, não há previsão de liberação.

A BR-277 na região de Morretes, também no litoral, está com dois desvios operacionais , segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O primeiro, no km 42, após um deslizamento de terra registrado em outubro de 2022 e o segundo, do km 33,9 ao 32,8, após um afundamento do asfalto no dia 7 de fevereiro.

Rotas Alternativas

Como rotas alternativas para o estado de Santa Catarina, a PRF indica a BR-116 e a BR-470.

Interdição na BR-376

As informações são da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a estrada, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os pontos de interdição foram montados em dois pontos:

Km 648 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná;

No km 01 da BR-101, na praça de pedágio, em Garuva (SC).

No domingo, a Arteris informou que a liberação da estrada depende da melhora do clima. Segundo a companhia há opções de retorno nos seguintes pontos:

Posto da PRF, no km 662 da BR-376, em Tijucas do Sul/PR;

Nos km 633, km 662 e km 671 também da BR-376;

No km 1 da BR-101, em Garuva/SC.

Estrada da Graciosa já havia sido atingida por deslizamentos

Em 14 de fevereiro, um deslizamento atingiu o local por onde o trânsito fluía no sistema pare e siga. Isso porque, no fim de novembro de 2022, a rodovia já havia sido danificada e bloqueada após desmoronamentos.

Região da interdição na BR-277 enfrenta lentidão há meses

Desde o final de 2022, a mesma região onde houve o bloqueio da BR-277 tem tido lentidão no sentido litoral por conta de obras de reparo da estrada, atingida por um grande desmoronamento de pedras há cinco meses.

Em fevereiro deste ano, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) disse que a obra na altura do km 41 tinha entrado na fase final. O prazo para conclusão é até o final de março, se o tempo colaborar.

