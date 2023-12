Veja acidente de motociclista que morreu ao bater em caminhão no PR

Siga o TNOnline no Google News

Um motociclista, de 25 anos, morreu na noite dessa quinta-feira (30) vítima de acidente de trânsito na Avenida das Grevíleas, no Parque Avenida, em Maringá, noroeste do Paraná. O jovem trafegava sentido bairro-centro quando, por motivos ainda desconhecidos, bateu na lateral de uma carreta que estava estacionada na via.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas devido ao forte impacto da batida o motociclista sofreu um traumatismo craniano grave e morreu na hora. A vítima foi identificada como Jean Carlos de Oliveira. O local foi isolado e o Instituto Médico Legal (IML) acionado.

Uma câmera de segurança registrou como foi o acidente. Por meio das imagens, é possível ver o motociclista transitando pela avenida quando, de repente, atinge o veículo de carga que estava parado às margens da via.

