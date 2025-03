Veja a programação das maiores festas de Carnaval do Paraná

continua após publicidade

O Carnaval está chegando e as maiores comemorações realizadas no Paraná já têm datas e programações divulgadas. Neste ano, a folia é comemorada oficialmente a partir do próximo sábado (1º de março) até a terça-feira (4). O Carnaval de Curitiba e as folias do Litoral são as festas com maior destaque, com expectativa de atrair muitos visitantes e turistas.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, a Rodoviária da Capital deve ter um movimento 10% maior neste ano em relação ao mesmo feriado de 2024, com previsão de 41 mil embarques e 34 mil desembarques no período. A expectativa é de que já na quinta-feira (27) aconteçam 9 mil embarques, enquanto na sexta-feira (28) devem deixar Curitiba 18,5 mil pessoas.

Confira as tradicionais manifestações de rua, os blocos, trios elétricos, desfiles alternativos e as folias tradicionais, todas encontradas nas ruas curitibanas e nos balneários do Litoral:

CAPITAL – No ano passado, o Carnaval de Curitiba reuniu cerca de 40 mil pessoas nos dois dias de festa. Neste ano, a folia vai tomar conta da região central no sábado e domingo (.º e 2). A festa terá desfiles e brincadeiras na Rua Marechal Deodoro, além de dez escolas de samba – cinco do Grupo Especial e cinco do Grupo de Acesso – que apresentarão ao público seus enredos em busca do título de campeã.

- LEIA MAIS: Pré-carnaval anima foliões em arapongas; veja a programação

No sábado, o Carnaval Nerd, evento que reúne fãs da cultura geek, tem concentração a partir das 11h, na Praça Zacarias, de onde blocos de personagens de séries, filmes, HQs e animes seguirão em desfile até a Rua Dr. Faivre. No local, um palco será montado para apresentações, concurso de cosplay e atividades interativas.

À tarde, a folia segue com o baile infantil, das 14h às 17h. A partir das 18h, começam as apresentações dos blocos carnavalescos, aquecendo o público para o desfile da noite. A partir das 21h10, o Grupo Especial das escolas de samba da capital paranaense entra na avenida. Quem abre o desfile é a Leões da Mocidade, seguida por Enamorados do Samba, Deixa Falar, Mocidade Azul e, encerrando a noite, Acadêmicos da Realeza, que desfila por volta de 1h50.

No domingo, a programação começa ao meio-dia com a Marcha Zombie Walk, tradicional desfile de “mortos-vivos” e personagens ligados ao gênero do terror. O encontro parte da Boca Maldita e segue pela Rua XV de Novembro, finalizando na Praça Santos Andrade, onde haverá shows de bandas curitibanas. A expectativa é atrair um público de mais de 20 mil pessoas.

Na Avenida Marechal Deodoro, o Baile Infantil retorna das 15h às 17h, seguido pelo desfile dos blocos carnavalescos a partir das 19h. Às 21h45, o Grupo de Acesso inicia seu desfile por meio das escolas de samba, com apresentações que seguirão madrugada adentro, com previsão de encerramento às 2h20.

LITORAL – Ainda com informações da Prefeitura de Curitiba, o Litoral do Paraná é o principal destino das pessoas que vão passar pela rodoviária da Capital durante o Carnaval, com 35% dos embarques. Nas praias, opções para aproveitar a feriado e os festejos carnavalescos não faltam.

Matinhos dá o seu Grito de Carnaval nesta quarta-feira (26), as 17h, na Casa da Cultura, localizada no Calçadão Central. No mesmo local, na sexta-feira (28), acontece a Folia de Boi Mamão a partir das 16h. Enquanto no sábado, domingo e segunda-feira acontecem concentrações de blocos, bandas, fanfarras e folias tradicionais.

No município de Antonina acontece uma das festas mais tradicionais do Paraná. Na sexta-feira (28) acontece a partir das 21h a Abertura Oficial do Carnaval de Antonina 2025, seguido por blocos, fanfarras, bailes e atrações musicais. No sábado e domingo acontecem desfiles de blocos carnavalescos tradicionais, escolas de samba, trios elétricos e bailes. Enquanto na segunda e na terça-feira a programação conta com bailes adultos e infantis, corridas, concursos de fantasias e grandes shows de artistas nacionais.

Em Morretes, a festa acontece de 1º a 4, com celebrações às margens do Rio Nhundiaquara. No sábado e domingo, a partir das 15h, estão previstas apresentações de 13 blocos e bandas carnavalescas. Na segunda-feira acontecem mais saídas de escolas de samba e apresentações musicais, além de blocos tradicionais, como o curitibano Garibaldis e Sacis. Na terça-feira, a folia é marcada por blocos infantis e shows.

Pontal do Paraná reúne DJs, blocos e bandas, que animam o público em cinco balneários (Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Pontal do Sul), de 1.º a 4 de março. A programação conta com três trios elétricos que passam pelos balneários, um palco fixo em Santa Terezinha e matinês distribuídas pelas praias.

Em Guaratuba, de 28 a 4 de março, quatro palcos estarão espalhados pela Avenida 29 de abril, com música e festa. Enquanto a Praça dos Namorados vai ser palco de uma extensa programação no sábado, com o Boi de Mamão, Grupo de Violeiros, ensaios abertos de escolas de samba, apresentações de capoeira, projetos sociais, DJs e demais apresentações. A festa no município encerra na terça-feira, com o Carnaval infantil no Palco Sunset, a partir das 16h.

Paranaguá celebra a folia do com o Carnailha, na terça-feira (4), a partir das 16h, na Ilha dos Valadares. Enquanto Guaraqueçaba promove suas comemorações no sábado (1), com o Baile da Ilha Rasa, a partir das 20h.

OUTROS – Para quem busca atrações diferentes, ou ainda, programações em outras regiões do Estado, opções não faltam. A Secretaria do Turismo (Setu-PR) e o Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor – separaram outras folia, alternativas ou tradicionais, para acompanhar o Carnaval paranaense.

