Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (7)

De acordo com a Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, a sexta-feira será mais aquecida no Paraná. Instabilidades no sul do País ocorrem, mas principalmente na altura do Rio Grande do Sul. Com presença de sol e ventos mais aquecidos de norte, as temperaturas se elevam até o período da tarde um pouco mais, isto em relação aos dias anteriores no estado.

Destacando nossa querida Apucarana, zona norte do Paraná, as temperaturas ainda amanhecem mais baixas, com 13ºC, que é a mínima prevista para o dia de hoje. Porém, poucas horas depois o clima se eleva e o sol toma conta ao restante do dia. Chegando então aos 24ºC na parte da tarde, máxima prevista para esta sexta.

A Cidade Alta continua sem previsão de chuva, com sol e nuvens predominando, como o restante da semana.

As regiões ao redor, estão semelhantes à de Apucarana.

