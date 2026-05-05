Veja a mensagem enviada pela irmã ao piloto após queda de avião
Wellington de Oliveira Pereira, 34 anos, pilotava o avião que acabou sofrendo queda em Belo Horizonte
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A irmã do piloto Wellington de Oliveira Pereira, 34 anos, soube pela televisão que o avião em que ele estava havia caído em Belo Horizonte (MG). Keli Pereira não sabia que o irmão estava trabalhando no dia e enviou uma mensagem para confirmar se ele não estaria envolvido no acidente. Sem resposta, tentou ligar. Pouco depois, recebeu a confirmação de que Wellington pilotava o monomotor que atingiu um prédio residencial na capital mineira. Além dele, outras duas pessoas morreram e duas ficaram feridas.
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Natural de Colorado (PR), Wellington morou durante a infância e adolescência em Munhoz de Mello, na mesma região. Ele estudou no aeroclube de Maringá entre 2022 e 2023 e estava concluindo o curso para se tornar piloto de voos comerciais.
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Atualmente, o piloto residia em Vitória da Conquista (BA) com a esposa e um filho pequeno. Ele também era músico e tocava flauta na Igreja Congregação Cristã do Brasil.
A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circunstâncias da queda.