Veículos colidem frontalmente e pegam fogo na PR-471, no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os motoristas saíram ilesos

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou um acidente na PR-471, na madrugada desta quarta-feira (27), onde um caminhão e uma caminhonete colidiram frontalmente. A ocorrência foi registrada em Três Barras do Paraná, e os motoristas não sofreram ferimentos.

continua após publicidade .

De acordo com a PRE, os veículos trafegavam em sentidos opostos quando bateram de frente. Após a colisão, a caminhonete e o caminhão pegaram fogo.

Os condutores conseguiram sair de dentro dos veículos e saíram ilesos.

continua após publicidade .

Os dois veículos ficaram completamente destruídos. Por causa do incêndio, a pista ficou interditada durante algumas horas.

As causas do acidente são investigadas.

Outro acidente

continua após publicidade .

Uma motorista, de 33 anos, ficou em estado grave após se envolver em um acidente de trânsito, nesta terça-feira (26), em Mandaguaçu, no norte do Paraná. A vítima conduzia um veículo GM Prisma, e seguia pela rodovia municipal que liga o Distrito de Pulinópolis ao entroncamento com a BR-376.

Ainda por motivos que serão apurados pelos órgãos competentes, a condutora perdeu a direção do automóvel vindo chocar-se violentamente em um poste de energia. Com a força do impacto, a frente do carro ficou destruída. O sistema de air-bag foi acionado.

Socorristas do 05ªGrupamento do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Mandaguaçu e Samu, foram ao local para prestar atendimento à vítima que apresentava fratura de fêmur, além de outras lesões. Após ter sido retirada do veículo, a mulher foi encaminhada até o Aeromédico Samu Norte Novo. Ao ser estabilizada pela equipe do Serviço de Operações Aéreas, ela foi levada até o Hospital Bom Samaritano de Maringá.

No período da tarde, a motorista que reside em Presidente Castelo Branco, passou por um procedimento cirúrgico. O quadro clínico dela, inspira cuidados.

Siga o TNOnline no Google News