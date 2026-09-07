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TERRA ROXA

Veículo submerge no Rio Piquiri no oeste do Paraná e deixa um homem morto

Vítima foi encontrada sem vida dentro de um Chevrolet Corsa após o resgate

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veículo submerge no Rio Piquiri no oeste do Paraná e deixa um homem morto
Autor Foto: Tarobá

Um homem morreu na madrugada deste sábado (5) após o carro em que ele estava cair nas águas do Rio Piquiri, na cidade de Terra Roxa, região oeste do Paraná. O veículo submergiu no local destinado ao embarque da balsa, que realiza a travessia fluvial para o município vizinho de Francisco Alves.

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O acidente foi registrado por volta das 2h45. De acordo com os levantamentos preliminares realizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do Chevrolet Corsa não freou no acesso à área de embarque e seguiu direto em direção à água. No momento exato da queda, não havia como o veículo acessar a embarcação, pois a balsa estava atracada na margem oposta do rio.

Com o impacto, o automóvel caiu na água e afundou rapidamente. Após as equipes de emergência serem acionadas para o resgate, o carro foi retirado do fundo do rio, e a vítima foi encontrada sem vida no interior do veículo. O corpo foi recolhido para os procedimentos legais, e as circunstâncias exatas que levaram o motorista a perder o controle e cair na água continuam sob investigação das autoridades competentes.

Com informações: Tarobá

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