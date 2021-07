Da Redação

Veículo roubado em Recife é recuperado no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma Fiat Touro roubada na noite de quarta-feira (29), por volta das 23h30, no km 108 da BR 376, perímetro urbano de Paranavaí.

continua após publicidade .

Segundo a PRF, o carro era conduzido por um rapaz de 19 anos e como passageiro outro de 21. Eles seguiam no sentido de Maringá para Nova Londrina.

Após apresentarem informações desconexas, os policiais intensificaram a fiscalização com a averiguação dos elementos identificadores do veículo, onde foi constatado vestígios de ação de instrumento abrasivo e remarcação do chassi, dentre outros indicadores adulterados.

continua após publicidade .

Os policiais descobriram que as placas ostentadas pelo veículo eram falsas e que este utilitário foi tomado de assalto em Recife-PE, no último dia 7.

Questionados, os rapazes se limitaram a informar, o condutor estar apenas indo com seu primo até a cidade de Paranavaí e o passageiro informou ter comprado este veículo na cidade de São Paulo, pagando o preço de mercado.

Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Paranavaí.

De acordo com a polícia, eles responderão, em tese, pelo crime de receptação com pena que pode chegar a quatro anos de reclusão e multa.