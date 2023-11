Veículo perde freio e cai em Lago Igapó em Londrina; confira

Um Citroen C3 passou a madrugada inteira deste domingo (19), pendurado na beira do Lago Igapó, em Londrina, no Norte do Paraná. Na noite anterior, o motorista perdeu os freios do carro na Rua Lima e só conseguiu parar quando caiu na água.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Jovem morre após bater motocicleta em poste na PR-218 em Londrina

Conforme informações do motorista, ninguém se feriu no acidente, apenas o carro ficou parcialmente submerso. Mas a retirada do carro, pela manhã, foi bastante difícil.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Dois guinchos tentaram puxar o automóvel, mas os cabos de aço arrebentaram. E em cada uma das vezes que isso ocorria, o carro afundava mais na água. Até que, após muita dificuldade e fortes chuvas, que atrapalharam ainda mais, o carro foi retirado.

Foto por Da Redação

Siga o TNOnline no Google News