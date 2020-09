Veículo pega fogo após colidir contra árvore na PR-158 - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste domingo (9), um homem, de 36 anos, ficou ferido após perder a direção de seu veículo e colidir contra uma árvore na PR-158, em São João do Caiuá.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), depois que o automóvel bateu na árvore, pegou fogo. O condutor do carro conseguiu sair do veículo e não sofreu queimaduras.

O homem foi encaminhado ao Hospital de São João da Caiuá, e logo em seguida, foi transferido para a Santa Casa de Paranavaí.

As chamas do carro foram contidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros.