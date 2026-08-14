Veículo parado há meia hora bloqueia trânsito no PR e motorista é encontrado dormindo
Situação inusitada forçou outros veículos a desviarem; pedestre acionou a fiscalização
Um motorista não identificado foi flagrado dormindo dentro do próprio carro, que estava parado no meio de uma rua em Cascavel, na região Oeste do Paraná, na manhã desta sexta-feira (14). A situação inusitada bloqueou parcialmente a via e forçou outros veículos a desviarem do obstáculo por pelo menos meia hora. O caso chamou a atenção de um pedestre que passava pelo local e decidiu acionar a Transitar, autarquia responsável pela fiscalização de trânsito no município.
📰 LEIA MAIS: Motorista de app é assaltado com faca no pescoço e grava o roubo em Apucarana (PR); veja
Ao chegarem ao endereço da ocorrência, os agentes constataram que o veículo prejudicava a circulação e encontraram o condutor adormecido ao volante. Após ser acordado e abordado pela equipe, o homem se recusou a realizar o teste do bafômetro. Diante da negativa, os fiscais aplicaram as medidas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que incluem a multa para quem se nega a fazer o teste de alcoolemia, além de uma autuação extra por parar o veículo em local indevido, atrapalhando o fluxo do tráfego.
De acordo com a Transitar, o motorista não foi preso em flagrante porque os agentes identificaram apenas um sinal de possível alteração da capacidade psicomotora. A legislação de trânsito exige a constatação de dois ou mais sinais clínicos para caracterizar legalmente a embriaguez ao volante quando não há a realização do teste com o aparelho. Após os trâmites da abordagem, um outro motorista devidamente habilitado compareceu ao local para retirar o veículo, que acabou sendo liberado por não possuir nenhum tipo de pendência administrativa.