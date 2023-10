Veículo invade quarto de casa e deixa mulher ferida no PR

Um veículo invadiu um quarto de uma casa no município de Barra do Jacaré, localizado a 125 quilômetros de Londrina, no norte pioneiro do Paraná, na manhã desta terça-feira (17). Escombros caíram sobre a cama e deixaram a moradora ferida. O motorista também precisou de atendimento médico.

A Polícia Militar (PM) informou que o veículo descia por uma rua, quando o motorista perdeu o controle da direção e entrou na residência, derrubando o muro da casa e também parte da parede do quarto.

A moradora de 55 anos estava dormindo no cômodo quando o carro invadiu o quarto. Escombros caíram por cima dela. A vítima foi atendida com ferimentos leves.

Ela e o motorista, de 72 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para avaliação no hospital de Andirá.