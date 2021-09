Da Redação

Veículo fica destruído ao se chocar com vaca na PR-482

Um veículo ficou totalmente destruído após se chocar em uma vaca, na PR-482, em Cruzeiro do Oeste, Paraná. O motorista e um passageiro sofreram ferimentos moderados. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (23).

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo trafegava sentido à Maria Helena, quando atropelou o animal que estava no meio da pista. A vaca não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As duas pessoas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Nova Olímpia.