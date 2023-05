Veículo de família capota na BR-376; menina de 10 anos morreu

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente ocorreu por volta das 7h

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender um acidente de trânsito, na manhã desta segunda-feira (08), que resultou na morte de uma criança de 10 anos. A tragédia foi registrada em um trecho da BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com as informações das autoridades, um veículo ocupado por uma família capotou na altura do km 470, próximo a um posto de combustíveis, no sentido norte da Rodovia do Café. O condutor do Renault Logan, de 35 anos, perdeu o controle da direção e isso fez o carro, que tem placas de Irati, parar no canteiro central da via.

- LEIA MAIS: Motorista sobrevive após caminhão cair de ribanceira em Cambira; veja

continua após publicidade .

Com o capotamento, uma passageira, de 38 anos, e um menino, de 12, sofreram ferimentos graves e precisaram ser encaminhados rapidamente para receber atendimento no Hospital Universitário Regional. O motorista do automóvel também teve lesões graves e foi levado à unidade.

Uma menina, de 10 anos, que também estava no Renault, morreu no momento em que era atendida por socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

Por conta da chuva, a pista estava molhada quando o acidente aconteceu.

Siga o TNOnline no Google News