Veículo de "casal do tráfico" é atingido com 50 tiros

A caminhonete em que estavam um homem e mulher foi metralhada na noite deste sexta-feira (20), no bairro Cajuru, em Curitiba. Segundo as informações da polícia, os atiradores fortemente armados chegaram na Rua Sebastião Marcos Luiz em um veículo Argo e dispararam diversas vezes contra o veículo em que estava o casal que era considerado o ‘casal do tráfico’ da região.

Lays Letícia do Prado Meneghetti, de 30 anos, morreu na hora. Eder Meneghetti, também de 30 anos, sobreviveu. Ele foi levado em estado grave ao Hospital Cajuru, mas acabou não resistindo ao ferimentos e morreu.

Segundo a polícia, o crime trata-se de uma tentativa e execução por disputa do tráfico de drogas da região.

“Foi algo organizado com antecedência e esperado melhor momento para consumar esse ilícito. O crime está vinculado em ao tráfico de drogas”, disse o delegado da Polícia Civil, Tito Barrichello.

Dentro da caminhonete, os policiais também encontram estojos e a armas, que o indica que houve uma troca de tiros entre os suspeitos e as vítimas. O veículo utilizado pelos atiradores foi incendiado a cerca de três quilômetros do crime, na Vila Maria Antonieta.

A Polícia Civil segue nas buscas pelos suspeitos do crime.

As informações são do portal Banda B.