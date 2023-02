Veículo de Arapongas se envolve em colisão traseira na PR-445

Da Redação

Uma colisão traseira foi registrada na PR-445 em Londrina no final da tarde desta quarta-feira (22). O acidente envolveu três veículos, sendo um de Arapongas. Uma pessoa ficou ferida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma moto e um Hyundai de Cambé e uma Saveiro de Arapongas seguiam sentido Londrina a Cambé quando aconteceu a colisão traseira.

Conforme a PRE, o veículo de Arapongas bateu no Hyundai, e a moto atingiu a Saveiro. O motociclista sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a UPA do Jardim Sabará em Londrina.

Carro que transportava família é arrastado após batida em Apucarana

Um carro que transportava uma família foi arrastado por aproximadamente 20 metros após ser atingido por um caminhão, na BR-376, perímetro urbano de Apucarana, norte do Paraná, na noite desta quarta-feira (22).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão com placas de Cambé seguia sentido Arapongas quando colidiu na lateral do veículo Corsa.

O condutor do carro de 30 anos, morador de Apucarana, estava com a sua habilitação vencida. Dentro do corsa estavam a esposa, de28, e suas três filhas, crianças de 3, 7 e 9 anos

