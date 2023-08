Veículo colide em árvore deixando 2 pessoas mortas e outras 2 feridas

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente registrado na madrugada desta segunda-feira (14) em Londrina, no norte do Paraná.

O carro transitava pela Avenida Maringá e perdeu o controle ao atingir a rotatória que conecta a via a Avenida Castelo Branco. Em seguida, o veículo bateu em uma árvore.

Com o impacto da batida, o Corpo de Bombeiros precisaram cortar o teto do carro para a retirada das vítimas do veículo. As duas pessoas que tiveram ferimentos foram conduzidas a unidades de pronto atendimento da cidade.

Os corpos das outras duas pessoas que estavam no carro foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML).

