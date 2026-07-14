Veículo cai em ribanceira na PR-986 e motorista fica ferida em Rolândia

Vítima de 38 anos foi socorrida por equipe de concessionária e levada a um hospital de Londrina na noite de segunda-feira

Uma mulher de 38 anos precisou ser hospitalizada após o carro que ela dirigia sair da pista e despencar em uma ribanceira na PR-986, em Rolândia. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (13), por volta das 21h.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima seguia em uma picape Fiat Strada, com placas de Sarandi, no sentido de Rolândia a Cambé. Ao passar pelo quilômetro 1 da rodovia, o veículo saiu da via e caiu em um barranco à margem direita da estrada.

O socorro foi prestado por uma ambulância da EPR Vias, concessionária que administra o trecho. A motorista sofreu ferimentos e foi encaminhada ao Hospital Universitário (HU) de Londrina para avaliação e cuidados médicos. Devido à necessidade de atendimento rápido, ela não pôde explicar aos policiais como perdeu o controle da direção.

A polícia informou que as condições do tempo eram boas no momento da ocorrência e o trecho possui faixa permitida para ultrapassagem. O carro estava com a documentação regular e foi entregue aos responsáveis no próprio local do acidente.