Veículo bate em muro e deixa jovens gravemente feridos

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta sexta-feira (08), em Curitiba, Paraná. Um automóvel colidiu contra um muro, deixando os ocupantes, três jovens, gravemente feridos.

Conforme a Polícia Militar (PM), a colisão aconteceu em uma rua reta. O condutor do automóvel perdeu o controle do carro e bateu em um muro. De acordo com testemunhas, os jovens estavam praticando racha no momento do acidente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer as vítimas. O motorista ficou preso às ferragens. Ele sofreu ferimentos graves.

Os outros dois ocupantes foram levados para o hospital com o estado de saúde crítico. Um deles precisou ser intubado.

Conforme a polícia, não é descartada a possibilidade de que o automóvel estivesse trafegando em alta velocidade. Além disso, conhecidos das vítimas foram até o local e todas estavam sob efeito de álcool, ou seja, é possível que o condutor estivesse embriagado.

Devido ao estado das vítimas, não foi possível realizar o teste do bafômetro.

Com informações; G1.