Veículo avaliado em mais de R$ 1 milhão é destruído após acidente

Da Redação

Um veículo de luxo, avaliado em mais de R$ 1 milhão, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito e ficou completamente destruído. O caso foi registrado em Maringá na noite deste sábado (17), na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, zona sul da cidade.

De acordo com informações no local, o motorista do veículo Porsche perdeu o controle da direção e colidiu contra outros quatro veículos que estavam estacionados na via.

Um dos veículos atingido pelo Porsche acabou sendo arrastado por vários metros, e só parou quando colidiu contra um poste de energia elétrica, que ficou totalmente destruído.

O motorista do veículo de luxo e o passageiro se evadiram do local logo após o acidente. Apesar das batidas, não houve vítimas. O veículo Porsche seguia em alta velocidade sentido a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha.

O advogado do motorista esteve no local do acidente momentos depois. A identidade do motorista não foi divulgada.

Com informações do Plantão Maringá e GMC.

