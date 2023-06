Veículo adulterado é apreendido pela PRF em Mandaguari

Siga o TNOnline no Google News

Um motorista de 27 anos foi preso em flagrante por conduzir um veículo adulterado. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (19), por volta das 17h, defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), policiais rodoviários deram ordem de parada a um Veículo Hyundai I30.

De imediato, o condutor, desceu dO veículo e afirmou se tratar de uma "bombinha", termo utilizado no meio criminoso para designar veículo com problemas documentais, e que também não possuía CNH, apresentando apenas parte de um CRLV antigo.

Questionado pelos policiais sobre a procedência deste veículo, ele afirmou que fez uma troca há alguns meses com uma moça que conheceu em uma rede social, residente em Maringá.

Afirmou ainda que entregou um Fiat Punto também com problemas documentais em troca deste veículo I30.

Em fiscalização minuciosa neste Hyundai, os policiais constataram supressão de todos os sinais identificadores do veículo, dificultando o descobrimento de sua origem criminosa.

Este condutor foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.





