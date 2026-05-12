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DE VOLTA À NATUREZA

Veado-catingueiro encontrado ferido em Irati é solto pelo IAT após tratamento

O animal, um macho jovem com 11 quilos, foi encontrado no último domingo (10) com ferimentos no rosto e na perna, sendo perseguido por cachorros

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 21:24:25 Editado em 12.05.2026, 21:24:21
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Veado-catingueiro encontrado ferido em Irati é solto pelo IAT após tratamento
Autor O mamífero foi localizado por pedestres no domingo (10), sendo perseguido por cachorros em uma rua do município - Foto: IAT

Técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) participaram nesta terça-feira (12) da soltura de um veado-catingueiro (Subulo gouazoubira) encontrado ferido em Irati, no Centro-Sul do Paraná. O mamífero foi localizado por pedestres no domingo (10), sendo perseguido por cachorros em uma rua do município. O grupo acionou a Polícia Ambiental, que fez o resgate. O animal foi encaminhado para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) da Unicentro, em Guarapuava, na região Central do Estado, onde passou por uma avaliação veterinária.

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Após o exame clínico, foi constatado que o veado, um macho jovem pesando 11 quilos, estava com ferimentos no rosto e na perna, que foram tratados com anti-inflamatórios e antibióticos. Recuperado, ele pôde retornar à natureza.

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O veado-catingueiro é uma espécie de pequeno porte, que possui grandes orelhas em proporção à cabeça, com as pontas arredondadas. A coloração pode variar do marrom para o acinzentado, com garganta e região ventral esbranquiçada. Os machos sexualmente ativos possuem chifres, já as fêmeas são normalmente mais claras.

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Podem pesar entre 11 e 30 quilos, medindo entre 91 e 104 centímetros de comprimento e entre 35 e 65 centímetros de altura. São encontrados no Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Sua população está em declínio devido à perda de habitat, atropelamentos e caça. No Brasil continua a ser a espécie mais abundante de veado.

AJUDE A FAUNA – Ao avistar algum animal silvestre ferido ou para denúncias de atividades ilegais contra animais, entre em contato por meio da Ouvidoria do Instituto Água e Terra (IAT). Se preferir, ligue para o Disque Denúncia 181. Informe de forma objetiva e precisa a localização e o que aconteceu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento.

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animais silvestres Conservação IAT Meio Ambiente resgate de animais
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