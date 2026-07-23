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Vazão das Cataratas do Iguaçu sobe para 9 milhões de litros e passarela é interditada

Medida de segurança foi adotada após as chuvas no Rio Iguaçu elevarem o fluxo ao equivalente a mais de três piscinas olímpicas por segundo

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 11:05:18 Editado em 23.07.2026, 11:47:47
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A vazão das Cataratas do Iguaçu atingiu 9,1 milhões de litros de água por segundo na manhã desta quinta-feira (23), volume seis vezes superior à média histórica, o que levou ao fechamento preventivo da principal passarela de acesso às quedas. Segundo a assessoria do Parque Nacional do Iguaçu, a medida é um protocolo para garantir a segurança dos turistas.

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O fluxo normal das águas é de 1,5 milhão de litros por segundo. A marca extrema registrada às 10h pelo monitoramento automático da Companhia Paranaense de Energia (Copel) equivale ao despejo de aproximadamente 3,6 piscinas olímpicas a cada segundo. Esse aumento expressivo é reflexo direto das fortes chuvas que atingiram o leito do Rio Iguaçu desde a sua nascente, na região de Curitiba, até a fronteira entre o Brasil e a Argentina.

Para que a passarela brasileira seja reaberta, a administração do parque exige que o volume de água caia para uma margem considerada segura, fixada entre 7,5 e 8 milhões de litros por segundo, e desde que não haja previsão de nova alta climática. A última interdição da estrutura pelo mesmo motivo havia ocorrido em 10 de dezembro de 2024.

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Apesar do bloqueio no trecho mais próximo às águas, o turismo não foi totalmente paralisado. A Trilha das Cataratas, que possui cerca de 1,5 quilômetro de extensão do lado brasileiro, continua operando normalmente para o público. Já no lado argentino do parque, as autoridades também adotaram medidas preventivas e interditaram a passarela que dá acesso à famosa Garganta do Diabo, que segue sem qualquer previsão de reabertura aos visitantes.

Vazão das Cataratas do Iguaçu sobe para 9 milhões de litros e passarela é interditada
AutorVazão das Cataratas do Iguaçu atingiu mais de 9 milhões de litros de água - Foto: Redes Sociais


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Cataratas do Iguaçu chuvas intensas interdição de passarelas segurança de turistas turismo sustentável vazão de água
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