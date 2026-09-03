Vazão das Cataratas do Iguaçu fica cinco vezes acima do normal após fortes chuvas no PR

As Cataratas do Iguaçu, localizadas em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, registraram nesta quinta-feira (3) uma vazão de água cinco vezes superior à sua média habitual. Segundo dados da Companhia Paranaense de Energia (Copel), o volume chegou a 7,75 milhões de litros de água por segundo por volta das 7h. A título de comparação, a média normal das quedas é de cerca de 1,5 milhão de litros por segundo.

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Na quarta-feira (2), a vazão das Cataratas foi ainda maior, chegando a mais de 8,3 milhões de litros de água por segundo.

O aumento expressivo no volume é resultado direto das chuvas recentes registradas ao longo de todo o leito do Rio Iguaçu. As precipitações, que atingiram principalmente as regiões Sul, Sudoeste e Oeste do estado, encorparam o rio desde a sua nascente, na Região Metropolitana de Curitiba, até a sua foz, na fronteira entre o Brasil e a Argentina.

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Apesar da força incomum das águas, a visitação turística não foi afetada. A Urbia Cataratas, concessionária responsável pela gestão do Parque Nacional do Iguaçu, confirmou que a passarela principal e os demais passeios no lado brasileiro operam normalmente. O bloqueio das estruturas, adotado como medida preventiva de segurança, costuma ocorrer apenas quando a vazão se aproxima da marca de 10 milhões de litros por segundo.

Consideradas o maior conjunto de quedas d’água do mundo, as Cataratas do Iguaçu impressionam pelas suas proporções, com 275 saltos catalogados espalhados por 2,7 quilômetros de extensão. Desse total, cerca de 30% das quedas ficam em território brasileiro, enquanto 70% pertencem à Argentina. A altura das cachoeiras varia entre 40 e 80 metros, mas o impacto visual se intensifica em dias de cheia, quando a elevação do Rio Iguaçu pode fazer as quedas ultrapassarem os 100 metros de altura.