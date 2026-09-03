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Vazão das Cataratas do Iguaçu fica cinco vezes acima do normal após fortes chuvas no PR

Volume medido pela Copel na manhã desta quinta-feira (3) chegou a 7,75 milhões de litros por segundo

Escrito por Da Redação
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Vazão das Cataratas do Iguaçu fica cinco vezes acima do normal após fortes chuvas no PR
Autor Vazão alta é registrada nas Cataratas - Foto: Divulgação @cataratasdoiguacu

As Cataratas do Iguaçu, localizadas em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, registraram nesta quinta-feira (3) uma vazão de água cinco vezes superior à sua média habitual. Segundo dados da Companhia Paranaense de Energia (Copel), o volume chegou a 7,75 milhões de litros de água por segundo por volta das 7h. A título de comparação, a média normal das quedas é de cerca de 1,5 milhão de litros por segundo.

-LEIA MAIS: PRF reforça policiamento nas estradas do Paraná a partir desta sexta-feira

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Na quarta-feira (2), a vazão das Cataratas foi ainda maior, chegando a mais de 8,3 milhões de litros de água por segundo.

O aumento expressivo no volume é resultado direto das chuvas recentes registradas ao longo de todo o leito do Rio Iguaçu. As precipitações, que atingiram principalmente as regiões Sul, Sudoeste e Oeste do estado, encorparam o rio desde a sua nascente, na Região Metropolitana de Curitiba, até a sua foz, na fronteira entre o Brasil e a Argentina.

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Apesar da força incomum das águas, a visitação turística não foi afetada. A Urbia Cataratas, concessionária responsável pela gestão do Parque Nacional do Iguaçu, confirmou que a passarela principal e os demais passeios no lado brasileiro operam normalmente. O bloqueio das estruturas, adotado como medida preventiva de segurança, costuma ocorrer apenas quando a vazão se aproxima da marca de 10 milhões de litros por segundo.

Consideradas o maior conjunto de quedas d’água do mundo, as Cataratas do Iguaçu impressionam pelas suas proporções, com 275 saltos catalogados espalhados por 2,7 quilômetros de extensão. Desse total, cerca de 30% das quedas ficam em território brasileiro, enquanto 70% pertencem à Argentina. A altura das cachoeiras varia entre 40 e 80 metros, mas o impacto visual se intensifica em dias de cheia, quando a elevação do Rio Iguaçu pode fazer as quedas ultrapassarem os 100 metros de altura.

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Cataratas do Iguaçu chuvas no Paraná impacto ambiental turismo vazão do rio
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