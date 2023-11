Vazão das Cataratas do Iguaçu chega a 17 milhões de litros por segundo

A vazão de água das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, oeste do Paraná, chegou a 17 milhões de litros por segundo, segundo a concessionária que administra a visitação do Parque Nacional do Iguaçu. Inclusive, conforme a assessoria, o número do nível de vazão foi obtido na manhã deste sábado (4) e subiu por conta das chuvas que atingiram o estado.

continua após publicidade

Diversas regiões do Paraná registraram chuvas intensas, incluindo as cidades situadas no oeste. Isso pode ser constatado em Foz do Iguaçu, por exemplo, ao analisarmos o número de vazão. Normalmente, ele gira em torno de 1,5 milhão de litros de água por segundo.

- LEIA MAIS: Cataratas do Iguaçu registram segunda maior vazão da história

continua após publicidade

A passarela no lado brasileiro e a trilha que liga às quedas estão abertas neste sábado (4), além do passeio turístico de barco do Macuco Safari.



A concessionária que administra o parque, informou que monitora em tempo real o nível do Rio Iguaçu e não há alerta para possível fechamento das passarelas.

Em 30 de outubro, a vazão chegou a 24 milhões de litros de água por segundo - foi a segunda maior queda registrada desde 1997, quando começou o monitoramento hidrológico automático da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Siga o TNOnline no Google News