Vazão das Cataratas atinge 9 milhões de litros; normal é de 1,5 milhão

Devido as fortes chuvas que atingem o Sul do país, a vazão das Cataratas do Iguaçu atingiu nove milhões de litros de água por segundo às 11 horas desta quinta-feira (13). A informação foi divulgada pela Copel, após monitoramento hidrológico.

A vazão considerada normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo. O maior registro da história aconteceu em 2014, quando as quedas registraram fluxo de 47 milhões de litros por segundo.

No lado brasileiro, localizado em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, os passeios não foram cancelados. Os turistas podem visitar o ponto das 8 às 16 horas até o dia 23 de julho, devido às férias de julho.

Na Argentina, no entanto, a passarela que dá acesso à Garganta do Diabo, em Puerto Iguazú, foi fechada devido a protocolo de segurança que estabelece que as grades das passarelas e do mirante sejam retiradas quando o Rio Iguaçu enche repentinamente. Não há previsão de reabertura.

O aumento do nível de água ocorre devido as chuvas ao longo do leito do rio Iguaçu que nasce na região de Curitiba. A última cheia nas quedas foi registrada em outubro de 2022, quando a vazão bateu 16 milhões de litros por segundo. Foi o segundo maior registro em 25 anos.

*Com informações g1 Paraná.

