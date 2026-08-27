Vazamento de grande carga de combustível interdita PR-445 após colisão de carretas

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Por causa do risco de explosão provocado pelo vazamento, a rodovia foi totalmente bloqueada entre Cambé e o distrito de Warta

Um acidente entre dois caminhões provocou o vazamento de etanol e interditou totalmente a PR-445, no trecho entre Cambé (PR) e o distrito da Warta, região norte do estado, na noite desta quinta-feira (27). Não houve feridos.

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Segundo as informações iniciais, um dos veículos era uma carreta bitrem carregada com aproximadamente 60 mil litros de etanol. O outro caminhão colidiu com o último tanque do bitrem, que se rompeu com o impacto e provocou o vazamento do combustível.

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O acidente aconteceu nas proximidades de um retorno. Por causa do risco de explosão provocado pelo vazamento, a rodovia foi totalmente bloqueada.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram acionadas para atender à ocorrência e controlar a situação.

A interdição provocou congestionamento na região. Até o momento, não há registro de feridos.