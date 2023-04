Vazamento de gás: professora é pisoteada durante evacuação de colégio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência

Um colégio estadual de Cascavel, no Oeste do Paraná, precisou ser evacuado às pressas após um vazamento de gás ser registrado na manhã desta quinta-feira (13). Uma professora foi pisoteada durante a correria para sair de dentro da instituição.

continua após publicidade .

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência no Colégio Estadual Cívico-Militar Olivo Fracaro, no Bairro Morumbi. No total, 15 pessoas precisaram receber atendimento médico e foram encaminhadas para um hospital da cidade.

- LEIA MAIS: Assalto em Antonina: 3 são mortos, 3 presos e R$ 313 mil recuperados

continua após publicidade .

Conforme os militares, o vazamento acabou gerando um som alto e a pessoas se confundiram e acreditaram ser algo mais grave. Devido ao desespero, todos saíram do local de forma descontrolada.

"O caso mais grave foi de uma professora que foi pisoteada, mas mesmo assim os ferimentos dela são leves. Tivemos alunos com torção de pé, machucado em cotovelo e assim por diante”, contou Felipe, tenente do Corpo de Bombeiros.

As ruas ao redor da instituição de ensino foram isoladas durante a ocorrência. De acordo com os bombeiros, não há motivo para pânico.

Siga o TNOnline no Google News