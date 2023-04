Vazamento de combustível causa pânico em moradores de Paranaguá

Da Redação

A ocorrência aconteceu no domingo (9)

O vazamento de um combustível conhecido como Nafta causou pânico nos moradores e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de brigadas de Paranaguá, na noite deste domingo de Páscoa (9).

O problema com o produto químico, derivado do petróleo, foi identificado em um terminal do Porto de Paranaguá, que fica no bairro Rocio. A ocorrência foi registrada por volta das 20 horas e precisou de três horas para ser controlada.

Após serem acionadas, as equipes de segurança rapidamente isolaram a área e, conforme informações do portal de notícias Folha do Litoral, pelo menos dez residências precisaram ser evacuadas. O vazamento foi identificado pelo Corpo de Bombeiros.

Por meio de uma nota oficial, a empresa Portos do Paraná confirmou o vazamento: "foi identificado o vazamento na Avenida Coronel Santa Rita. As operações no terminal estão suspensas”, informou.

Não foram registrados atendimentos médicos durante a ocorrência.

Fonte: Informações RicMais.

