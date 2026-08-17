Vazamento de amônia mobiliza bombeiros e deixa quatro hospitalizados no PR

Área foi isolada pelas equipes de resgate logo após o acionamento de emergência

Um vazamento de amônia em uma empresa de Paranaguá, no Litoral do Paraná, mobilizou socorristas e exigiu a evacuação do local na tarde desta segunda-feira (17). O incidente expôs levemente cinco pessoas ao produto químico, das quais quatro precisaram de encaminhamento médico.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) foi acionado via telefone 193 por volta das 14h47, com a informação de que havia um vazamento ativo no espaço já evacuado. Na chegada ao endereço, os agentes confirmaram a emergência, isolaram o perímetro e identificaram o ponto exato de escape do gás. A equipe fechou a válvula de contenção, interrompendo o fluxo da amônia e neutralizando o perigo imediato.

Das cinco pessoas avaliadas pelas equipes de resgate, duas foram levadas a unidades de saúde pelos próprios bombeiros e duas receberam transporte pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A quinta pessoa afetada recusou encaminhamento hospitalar.

Após o bloqueio do gás, o local permaneceu sob protocolos rígidos de segurança. O Instituto Água e Terra (IAT) foi chamado para acompanhar a ocorrência e monitorar eventuais impactos na área.