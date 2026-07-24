Van da Saúde bate em búfalos na BR-153 e deixa seis feridos no Paraná
Veículo da Secretaria de Saúde de Bandeirantes retornava de Curitiba quando atingiu os animais
Uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes, que transportava pacientes de volta para casa, colidiu com búfalos soltos na noite de quinta-feira (23), na BR-153, em Ventania (PR). O acidente aconteceu por volta das 20h50, no quilômetro 154,5 da rodovia, deixando seis passageiros com ferimentos leves. O veículo retornava de Curitiba quando foi surpreendido pelos animais sobre a pista de rolamento.
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As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para atendimento no Hospital Municipal de Ventania. A motorista que conduzia o veículo não se feriu.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que já conseguiu identificar os proprietários dos búfalos. Todas as informações coletadas no local do acidente serão repassadas à Polícia Civil de Tibagi, que ficará responsável por apurar o caso e definir as responsabilidades legais.
A PRF aproveitou o episódio para alertar sobre o grave perigo que animais de grande porte soltos nas rodovias representam para a segurança do trânsito, podendo causar acidentes de proporções trágicas. A corporação reforça que é dever dos proprietários adotar todas as medidas necessárias para isolar as propriedades e impedir o acesso dos animais à pista. Em casos de acidentes, os donos ficam sujeitos a punições tanto na esfera cível quanto na criminal.