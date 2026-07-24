Van da Saúde bate em búfalos na BR-153 e deixa seis feridos no Paraná

Uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes, que transportava pacientes de volta para casa, colidiu com búfalos soltos na noite de quinta-feira (23), na BR-153, em Ventania (PR). O acidente aconteceu por volta das 20h50, no quilômetro 154,5 da rodovia, deixando seis passageiros com ferimentos leves. O veículo retornava de Curitiba quando foi surpreendido pelos animais sobre a pista de rolamento.

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As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para atendimento no Hospital Municipal de Ventania. A motorista que conduzia o veículo não se feriu.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que já conseguiu identificar os proprietários dos búfalos. Todas as informações coletadas no local do acidente serão repassadas à Polícia Civil de Tibagi, que ficará responsável por apurar o caso e definir as responsabilidades legais.

A PRF aproveitou o episódio para alertar sobre o grave perigo que animais de grande porte soltos nas rodovias representam para a segurança do trânsito, podendo causar acidentes de proporções trágicas. A corporação reforça que é dever dos proprietários adotar todas as medidas necessárias para isolar as propriedades e impedir o acesso dos animais à pista. Em casos de acidentes, os donos ficam sujeitos a punições tanto na esfera cível quanto na criminal.