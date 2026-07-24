Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ACIDENTE

Van da Saúde bate em búfalos na BR-153 e deixa seis feridos no Paraná

Veículo da Secretaria de Saúde de Bandeirantes retornava de Curitiba quando atingiu os animais

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 08:28:44 Editado em 24.07.2026, 08:28:33
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Van da Saúde bate em búfalos na BR-153 e deixa seis feridos no Paraná
Autor Van atropelou búfalos na noite de quinta-feira - Foto: PRF/Divulgação

Uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes, que transportava pacientes de volta para casa, colidiu com búfalos soltos na noite de quinta-feira (23), na BR-153, em Ventania (PR). O acidente aconteceu por volta das 20h50, no quilômetro 154,5 da rodovia, deixando seis passageiros com ferimentos leves. O veículo retornava de Curitiba quando foi surpreendido pelos animais sobre a pista de rolamento.

-LEIA MAIS: Fim de semana no Paraná terá chuvas, trovoadas e risco de temporais, aponta Simepar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para atendimento no Hospital Municipal de Ventania. A motorista que conduzia o veículo não se feriu.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que já conseguiu identificar os proprietários dos búfalos. Todas as informações coletadas no local do acidente serão repassadas à Polícia Civil de Tibagi, que ficará responsável por apurar o caso e definir as responsabilidades legais.

A PRF aproveitou o episódio para alertar sobre o grave perigo que animais de grande porte soltos nas rodovias representam para a segurança do trânsito, podendo causar acidentes de proporções trágicas. A corporação reforça que é dever dos proprietários adotar todas as medidas necessárias para isolar as propriedades e impedir o acesso dos animais à pista. Em casos de acidentes, os donos ficam sujeitos a punições tanto na esfera cível quanto na criminal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente rodoviário animais na pista Bandeirantes PR responsabilidade legal Saúde Pública Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV