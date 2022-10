"Vamos transformar o PR no melhor estado para se viver", diz Ratinho

Da Redação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior agradeceu a confiança da população paranaense

O governador Carlos Massa Ratinho Junior agradeceu a confiança da população paranaense, que o reelegeu neste domingo (2) com 69,6% dos votos válidos, em uma votação histórica no Paraná. Em entrevista coletiva concedida no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o governador destacou o desejo dos eleitores em manter uma gestão de mudanças e união política.

“Quero cumprimentar todos os paranaenses que acreditam nesse projeto de mudança que apresentamos há quatro anos. Estamos trabalhando em um cenário de união política e de paz. O projeto da construção prevaleceu nessa eleição”, ressaltou o governador reeleito.

Ratinho Junior disse que essa é uma demonstração de que o governo está no caminho certo. “Vamos continuar nos dedicando para transformar a vida da nossa população com ações efetivas e transparentes”, disse Ratinho Junior.

Esse projeto para os próximos anos foi construído em conjunto com a sociedade. Ratinho Junior participou de dezenas de encontros com prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, associações, federações, igrejas, partidos políticos, empresários, sindicatos e representantes de diversos segmentos da sociedade, que apresentaram suas demandas e sugeriram novas políticas públicas para o Estado.

“Tive a oportunidade de conversar com toda a população, viajando o Estado e conhecendo de perto a realidade e a necessidade do povo. Consolidamos um projeto que tem foco no progresso do Paraná”, ressaltou Ratinho Junior.

“Eu e o Darci Piana nos comprometemos a nos dedicar ao máximo para fazer do Paraná o melhor estado para se viver”, apontou. “Também agradeço ao vice-governador reeleito por ceder sua grande experiência de vida e profissional ao sonho desse paranaense pé vermelho”.

O governador agradeceu, ainda, o apoio dos prefeitos, que caminharam junto com o Estado em prol do povo paranaense na última gestão. “Gestores que nos ajudaram no pior momento da história do Paraná, com a pandemia de Covid-19, a crise hídrica e uma guerra civil que afetou a economia do mundo”, disse.

“Também quero agradecer aos deputados estaduais que nos ajudaram a aprovar projetos importantes que hoje tornam o Paraná referência em gestão pública no Brasil. Parabenizo a todos os eleitos pela população paranaense. Também desejo muito sucesso ao juiz Sérgio Moro, que representará o Paraná no Senado”, concluiu Ratinho Junior.

CONTINUIDADE

Ratinho Junior ressaltou que o Estado vai dar seguimento nos grandes projetos. Na educação, ele falou sobre o salto de qualidade da educação pública da rede estadual, que garantiu o topo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2021 no ensino médio. Na avaliação, o Paraná aparecia em 7º lugar em 2017, subiu para 3º dois anos depois e agora está em primeiro lugar. “Temos hoje a melhor educação pública do País. Vamos trabalhar para nos tornarmos a melhor educação da América Latina”, cravou Ratinho Junior.

Ele disse que grandes obras foram tiradas do papel nos últimos anos. Entre elas, citou os contornos de Castro, Cascavel e Pato Branco; a duplicação de várias rodovias, como a PR-092 e PRC-323, além da duplicação do trecho urbano da BR-277 em Guarapuava.

Sobre a Ponte de Guaratuba, um dos objetivos da próxima gestão, explicou que o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) já realizou a sessão de disputa de lances, com participação de seis empresas e a proposta de R$ 386.799.000,11, a menor entre elas, foi escolhida para elaborar os projetos e executar a obra no Litoral do Estado.

O novo Trevo Cataratas, em Cascavel, também já foi liberado oficialmente. Era outra obra emblemática solicitada pela população. A conclusão da obra, tratada como prioridade no governo Ratinho Junior, acabou com um dos piores gargalos rodoviários do País, ponto de interseção das rodovias BR-369, ligação com Maringá; da BR-277, sentido Guarapuava e Foz do Iguaçu; da PR-467, em direção a Toledo; e da Avenida Brasil, principal via de acesso a Cascavel.

O Paraná também se mantém, de acordo com Ratinho Junior, em primeiro lugar em sustentabilidade ambiental do País, conforme aponta o Ranking de Competitividade dos Estados. O objetivo, segundo ele, é manter esse caminho: educação em alta, muitas obras e um olhar responsável para o meio ambiente.

“O Paraná hoje é exemplo de desenvolvimento sustentável para o mundo. Somos o único estado que tem conseguido implantar políticas públicas reconhecidas pelos países desenvolvidos. Essa é uma demonstração de que estamos no caminho de busca pela qualidade de vida, pelo desenvolvimento econômico, social e ambiental”, arrematou Ratinho Junior.

EQUIPE DE CAMPANHA - Ratinho Junior chegou ao TRE rodeado da equipe que comandou a sua campanha, de secretários estaduais, apoiadores, deputados, prefeitos, vice-prefeitos e lideranças políticas que se empenharam na coligação formada por PSD, Republicanos, MDB, Solidariedade, PL, UNIÃO, PMB, PP, AGIR, PROS e PTB.

