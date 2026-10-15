Vai viajar? Temporais causam interdição de quatro rodovias no Paraná; veja rotas alternativas

As fortes chuvas que atingem o Paraná provocaram a interdição total de quatro rodovias estaduais e deixaram outros quatro trechos com tráfego restrito no sistema pare e siga ou em meia pista. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (15) pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), que já mantém equipes mobilizadas nos locais afetados para solucionar problemas estruturais, como falhas de drenagem, alagamentos e erosões. A orientação do órgão é que os motoristas planejem suas viagens com antecedência e respeitem rigorosamente a sinalização das vias.

Foto: DER/PR Foto: DER/PR

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Os bloqueios totais atingem diferentes regiões do estado e, até o momento, não têm previsão de liberação. Na Região Metropolitana de Curitiba, a PR-092 está completamente interditada no quilômetro 79, entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, devido a um deslizamento de terra. O DER/PR recomenda o uso da Estrada municipal Barra Bonita como desvio. Na região Oeste, o rompimento de um bueiro fechou a PR-592, no quilômetro 15, em Nova Prata do Iguaçu.

Já no Noroeste do estado, a elevação do nível das águas afetou pontes importantes. A estrutura sobre o Rio Andirá, na PR-554, entre São Jorge do Ivaí e Doutor Camargo, precisou ser bloqueada após a água ultrapassar o nível da pista. Para contornar o trecho, a alternativa é utilizar a BR-376 até Mandaguaçu e seguir pela PR-552. Outra ponte interditada fica na PR-559, sobre o Rio Paranavaí, no trajeto entre Paraíso do Norte e Mirador. Nesse caso, não há rota alternativa por rodovias estaduais, sendo necessário utilizar caminhos municipais. 1 de 6 DER/PR Foto: Autor: DER/PR

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Além das interrupções completas, o trânsito flui de forma parcial e requer atenção redobrada em outros pontos da malha viária estadual. Na região dos Campos Gerais, o rompimento de um aterro no quilômetro 8 da PR-460, na cidade de Pitanga, forçou a implantação do sistema pare e siga por tempo indeterminado. Os motoristas que transitam entre Campo Mourão e Pitanga são orientados a fazer um desvio pelas rodovias PR-487 e PR-466 para evitar o trecho danificado.

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Situação de alerta contínuo também ocorre na PR-464, que apresenta três trechos em meia pista no Noroeste paranaense. Entre as localidades de Paranareal e Inajá, no quilômetro 17,8, há risco de interdição total devido ao avanço de uma erosão nas margens da pista. Na mesma rodovia, equipes atuam no quilômetro 14 para recompor um aterro que atingiu o sistema de drenagem e trabalham no esgotamento de áreas alagadas no quilômetro 2, nas proximidades de Paranacity. Todos os locais estão devidamente sinalizados pelas equipes de manutenção.