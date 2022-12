Vai viajar para o litoral? Confira condições de tráfego e desvios

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Quem está se preparando para pegar a estrada em direção ao litoral do Paraná e Santa Catarina, deve estar atento a possibilidade de encontrar pontos de bloqueio e lentidão durante o percurso.

continua após publicidade .

A continuidade das chuvas nos últimos dias e alterações na situação da encosta podem levar a novas interrupções na rodovia, visando garantir a segurança de todos.

Na manhã desta sexta-feira, 23, na BR 277/PR, o fluxo sentido a Curitiba se mantém normal e sentido praias, com 10 km de lentidão no km 42.

continua após publicidade .

Neste período de férias, em que o fluxo de veículos em direção às praias é ainda maior, é preciso ficar atento às atualizações de condições de tráfego, que devido ao clima, podem mudar ao longo do dia.

Por isso, o TNOnline traz uma série de informações importantes na hora de pegar a estrada, confira:

No trecho onde ocorreu deslizamento na BR-376, na cidade de Guaratuba, no ponto do KM 699, ainda é considerado um local delicado. Em caso de novos fechamentos, para evitar ficar na fila, a orientação é de que os motoristas usem rotas alternativas:

continua após publicidade .

Caso necessário, motoristas que seguem sentido Santa Catarina podem retornar na praça de pedágio de São José dos Pinhais (quilômetro 635) e no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Tijucas do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

Para quem está na BR-101 e seguindo sentido Paraná poderá voltar nos retornos próximos ao local das obras e na praça de pedágio de Garuva.

Outras sugestões de rotas

continua após publicidade .

A Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a BR 376, informa que motoristas que querem chegar até Guaratuba, caso precisem de rota alternativa, acessem pela BR-116, no interior do estado. A indicação é sair de Curitiba, seguir para Santa Catarina até Navegantes e depois pegar a BR-101 para chegar em Guaratuba.

De acordo com a Arteris, estas são as opções de retorno:

continua após publicidade .

–BR-376/PR, sentido Santa Catarina:

km 635: retorno nos kms 617, 619, 625 e 633; km 662: retorno nos kms 644, 648 e 654.

km 669: retorno no km 663.

continua após publicidade .

-BR-101/SC, sentido Curitiba: km 1,3: opções de retorno nos kms 27, 25, 20, 14, 10, 6 e 1,8.

E estes são os bloqueios de segurança:

– Sentido SC – pedágio no km 635,1 (São José dos Pinhais)

continua após publicidade .

– Sentido Curitiba – pedágio no km 1,3 (Garuva)

As condições de tráfego da BR-277 e demais rodovias do antigo Anel de Integração podem ser acompanhadas pelo Twitter, no perfil twitter.com/rodovias_parana ou pelo portal do DER/PR.

continua após publicidade .

Condições de trânsito das BRs 116/PR, 376/PR e 101/SC

Informações de tráfego 24h

0800 725 1771 ou 0800 717 1000 (pessoas com deficiência auditiva)

continua após publicidade .

fonte: Reprodução

Ferry Boat



O ferry boat Piquiri está retornando para a baía de Guaratuba nesta semana, após ter passado meses em reforma em um estaleiro catarinense. O mesmo procedimento foi realizado nos ferry boats Guaraguaçu e Nhundiaquara, ambos atualmente em operação.

continua após publicidade .

As três embarcações, todas de propriedade do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), passaram por manutenção e todas as melhorias obedecem rigorosamente ao disposto nas Normas da Autoridade Marítima (Norman) e demais regulamentações vigentes, e foram fiscalizados pelo DER/PR.

Além das embarcações, também foram realizadas melhorias nos quatro atracadouros utilizados para travessia na Baía de Guaratuba, que incluíram a substituição de quatro flutuantes por estruturas novas, e também a substituição de duas das pontes de acesso aos flutuantes.

A travessia conta ainda com três conjuntos de balsa e rebocador, a balsa Rainha dos Valadares e rebocador Granfino, balsa Equip 400 e rebocador Sol de Verão, balsa Vitória e rebocador San Belo, disponibilizados pela concessionária responsável pelos serviços no local.

Os veículos se revezam conforme a necessidade, garantindo uma travessia sem interrupções para os usuários e permitindo manutenções preventivas e periódicas, priorizando a segurança de todos.

Atualizações sobre o tempo de espera da travessia em ambos os sentidos, bem como outras informações relevantes para os usuários são divulgadas pelo Twitter: DERferryboat.

Na manhã desta sexta-feira, o tempo de espera médio para compra de bilhetes no sentido Guaratuba - Caiobá era de aproximadamente 30 minutos.

PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que haverá restrições de trânsito para veículos de carga articulados para Natal e Fim de Ano nas BRs 277 e 376 na descida da Serra do Mar durante as festas de fim de ano. Confira a programação:

fonte: Reprodução

fonte: Reprodução

A PRF também informa, através do twitter, as condições de tráfego e pontos de bloqueios nas estradas do Paraná. Para acessar, é só clicar aqui.

Siga o TNOnline no Google News