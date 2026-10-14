Vai para Londrina? Novos radares começam a funcionar nesta quinta-feira (15); veja os locais

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) concluiu a sinalização viária horizontal e vertical nos pontos onde foram instalados radares de aferição de velocidade em Londrina no PR. Os equipamentos têm como objetivo garantir o tráfego seguro nas vias, e entrarão em operação normal a partir desta quinta-feira (15), após passarem por um período de testes. A lista dos endereços onde estão instalados os radares fixos pode ser conferida abaixo e também no site da CMTU.

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O reforço na sinalização nas proximidades dos locais onde estão instalados os equipamentos teve a atuação da Diretoria de Trânsito da CMTU, com placas indicativas da velocidade máxima permitida, sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura no asfalto) e faixas reflexivas em vermelho e branco. De acordo com o diretor-presidente da CMTU, Renan Salvador, o objetivo é auxiliar o motorista a praticar uma direção segura e defensiva, garantindo a segurança de todos.

“Os equipamentos não são para arrecadação ou para fazer um controle desnecessário, mas sim para salvar vidas. Um cidadão de bem pode ser tornar um infrator em um segundo de bobeira no trânsito. Então, a nossa missão é levar para todos os londrinenses o pedido por mais cuidado no trânsito, olhar para o próximo e salvar vidas”, resumiu Renan Salvador.

O gestor reforçou que o número de equipamentos foi mantido inalterado. Houve a troca por uma tecnologia mais moderna e alteração parcial nos endereços. Salvador reforçou também o compromisso da administração do prefeito Tiago Amaral na garantia da maior visibilidade possível nos locais onde os equipamentos estão instalados. “Fizemos questão de colocar sinalizações viárias além do que é exigido pela legislação federal, como é o caso das faixas reflexivas. É muito importante frisar também que não há novos radares na cidade e não haverá um número maior de equipamentos. Estamos apenas substituindo os equipamentos por radares mais modernos, em razão do novo processo licitatório”, ressaltou.

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Redução de radares

Em 2025, a administração do prefeito Tiago Amaral autorizou a redução de radares em Londrina de 78 para 69 equipamentos. Agora serão 66 nas ruas e avenidas do município. Três equipamentos foram remanejados para o trecho urbano da BR-369, através de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o município e Polícia Rodoviária Federal (PRF). A BR-369 passa a contar agora com cinco equipamentos.

O diretor de Trânsito da CMTU, Renan Neves, reforçou que além da sinalização viária, foi realizado também um trabalho de poda de árvores e galhos próximos aos radares para aumentar a visibilidade. “Passamos por todos os pontos para garantir a maior transparência e visibilidade aos motoristas. O radar é mais uma das ferramentas de educação que utilizamos para diminuir a velocidade nas vias e proporcionar um trânsito mais seguro e com menos mortes em Londrina”, explicou.

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Mais tecnologia

Os equipamentos recém-instalados e que substituem os antigos possuem tecnologia mais moderna, garantindo uma fiscalização mais eficiente e transparente. Além de fiscalizar o excesso de velocidade, o avanço de sinal e de faixa de pedestres, os radares têm capacidade para fiscalizar o uso irregular de faixa exclusiva de ônibus e conversões proibidas. Eles ainda possuem um sistema de alerta de furtos e roubos, e permitem conexão com o projeto de cidades inteligentes.

Todos os recursos arrecadados com a fiscalização eletrônica são revertidos para a manutenção da própria operação, sem ônus aos cofres do município, e também para as demais operações de trânsito como sinalização, manutenção de semáforos e educação de trânsito.

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Confira os locais com radares em Londrina