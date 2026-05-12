Vai esfriar mais: Inmet emite alerta de geada para 22 municípios do PR; veja lista
Aviso indica risco de perdas em lavouras mais vulneráveis às baixas temperaturas, com mínimas que podem chegar a 3 ℃
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para geada em 22 municípios do Paraná. O aviso é válido entre 0h e 8h desta quarta-feira (13) e indica risco de perdas em lavouras mais vulneráveis às baixas temperaturas, com mínimas que podem chegar a 3°C em algumas regiões, especialmente na metade sul do estado.
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As cidades incluídas no alerta são:
- Antônio Olinto
- Bituruna
- Campo do Tenente
- Cruz Machado
- Fernandes Pinheiro
- General Carneiro
- Inácio Martins
- Irati
- Lapa
- Mallet
- Palmeira
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Porto Amazonas
- Porto Vitória
- Rebouças
- Rio Azul
- Rio Negro
- São João do Triunfo
- São Mateus do Sul
- Teixeira Soares
- União da Vitória
Segundo o Simepar, as temperaturas devem permanecer abaixo dos 5°C durante o amanhecer em diversas cidades da metade sul, com condições favoráveis à formação de geada, especialmente em áreas rurais e baixadas. As regiões do Centro-Sul, Sudeste e Campos Gerais concentram o maior risco, com intensidade variando entre fraca e moderada em alguns pontos.
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Ao longo do dia, o Simepar prevê elevação gradual das temperaturas, mais perceptível no Noroeste do estado, onde as mínimas devem ficar ligeiramente acima dos 10°C. A orientação do Inmet é que produtores rurais acompanhem os boletins meteorológicos e adotem medidas de proteção para as culturas mais sensíveis ao frio.