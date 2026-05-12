Vai esfriar mais: Inmet emite alerta de geada para 22 municípios do PR; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para geada em 22 municípios do Paraná. O aviso é válido entre 0h e 8h desta quarta-feira (13) e indica risco de perdas em lavouras mais vulneráveis às baixas temperaturas, com mínimas que podem chegar a 3°C em algumas regiões, especialmente na metade sul do estado.

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As cidades incluídas no alerta são:



Antônio Olinto

Bituruna

Campo do Tenente

Cruz Machado

Fernandes Pinheiro

General Carneiro

Inácio Martins

Irati

Lapa

Mallet

Palmeira

Paula Freitas

Paulo Frontin

Porto Amazonas

Porto Vitória

Rebouças

Rio Azul

Rio Negro

São João do Triunfo

São Mateus do Sul

Teixeira Soares

União da Vitória

Segundo o Simepar, as temperaturas devem permanecer abaixo dos 5°C durante o amanhecer em diversas cidades da metade sul, com condições favoráveis à formação de geada, especialmente em áreas rurais e baixadas. As regiões do Centro-Sul, Sudeste e Campos Gerais concentram o maior risco, com intensidade variando entre fraca e moderada em alguns pontos.

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Ao longo do dia, o Simepar prevê elevação gradual das temperaturas, mais perceptível no Noroeste do estado, onde as mínimas devem ficar ligeiramente acima dos 10°C. A orientação do Inmet é que produtores rurais acompanhem os boletins meteorológicos e adotem medidas de proteção para as culturas mais sensíveis ao frio.