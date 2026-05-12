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Vai esfriar mais: Inmet emite alerta de geada para 22 municípios do PR; veja lista

Aviso indica risco de perdas em lavouras mais vulneráveis às baixas temperaturas, com mínimas que podem chegar a 3 ℃

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 19:50:11 Editado em 12.05.2026, 19:50:05
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Vai esfriar mais: Inmet emite alerta de geada para 22 municípios do PR; veja lista
Autor Segundo o Simepar, as temperaturas devem permanecer abaixo dos 5°C durante o amanhecer em diversas cidades - Foto: AEN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para geada em 22 municípios do Paraná. O aviso é válido entre 0h e 8h desta quarta-feira (13) e indica risco de perdas em lavouras mais vulneráveis às baixas temperaturas, com mínimas que podem chegar a 3°C em algumas regiões, especialmente na metade sul do estado.

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As cidades incluídas no alerta são:

  • Antônio Olinto
  • Bituruna
  • Campo do Tenente
  • Cruz Machado
  • Fernandes Pinheiro
  • General Carneiro
  • Inácio Martins
  • Irati
  • Lapa
  • Mallet
  • Palmeira
  • Paula Freitas
  • Paulo Frontin
  • Porto Amazonas
  • Porto Vitória
  • Rebouças
  • Rio Azul
  • Rio Negro
  • São João do Triunfo
  • São Mateus do Sul
  • Teixeira Soares
  • União da Vitória

Segundo o Simepar, as temperaturas devem permanecer abaixo dos 5°C durante o amanhecer em diversas cidades da metade sul, com condições favoráveis à formação de geada, especialmente em áreas rurais e baixadas. As regiões do Centro-Sul, Sudeste e Campos Gerais concentram o maior risco, com intensidade variando entre fraca e moderada em alguns pontos.

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Ao longo do dia, o Simepar prevê elevação gradual das temperaturas, mais perceptível no Noroeste do estado, onde as mínimas devem ficar ligeiramente acima dos 10°C. A orientação do Inmet é que produtores rurais acompanhem os boletins meteorológicos e adotem medidas de proteção para as culturas mais sensíveis ao frio.

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