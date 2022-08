Vacas morrem após serem atingidas por descargas elétricas, no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Chovia bastante no momento em que o acidente aconteceu

Duas descargas elétricas atingiram uma propriedade rural, localizada em Saudade do Iguaçu, Paraná, e mataram 19 vacas. De acordo com o proprietário do rebanho, Sérgio Cerbatto, 11 delas estavam prenhas.

continua após publicidade .

Sérgio disse que o acidente aconteceu após galhos de uma árvore encostarem em fios da rede, causando a descarga elétrica no local. Além disso, chovia no momento em que as vacas foram atingidas.

Segundo o produtor, os animais dormiam em um mesmo cercado no momento do acidente. O homem acredita que o vento empurrou um galho na rede de alta tensão.



continua após publicidade .

Ainda segundo o produtor, em uma primeira descarga elétrica, 12 animais morreram. Ele chamou técnicos da Companhia Paranaense de Energia (Copel) e, após a religação da energia, uma nova descarga atingiu o mesmo local, matando mais sete vacas.



O dono da propriedade disse, também, que as descargas elétricas mataram peixes de um açude próximo. Após o acidente, o produtor calcula que o prejuízo é de quase R$ 200 mil.

Em nota, a Copel disse que analisa as causas do acidente.

continua após publicidade .

O caso foi registrado na madrugada de terça-feira (16).

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News