UTFPR entra na reta final de inscrições para o Vestibular 2027

Candidatos podem optar por até dois cursos na inscrição, que deve ser feita exclusivamente pela internet

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) entrou na última semana de inscrições para o Vestibular 2027, que oferece 4.182 vagas em cursos superiores gratuitos distribuídos por seus 13 campus no estado. Apenas no Campus Ponta Grossa, são disponibilizadas 377 vagas em 10 opções de graduação. Os interessados têm até as 23h59 da próxima segunda-feira, 13 de outubro, para efetuar o cadastro exclusivamente pelo portal oficial da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 150 e pode ser paga até o dia 14 de outubro.

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No ato do cadastro, o candidato pode escolher até dois cursos distintos, indicando a primeira opção e, de forma facultativa, uma segunda opção, além de optar entre inglês ou espanhol para a prova de língua estrangeira. Em Ponta Grossa, as oportunidades abrangem as graduações em Ciência da Computação, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Ciências Biológicas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Automação Industrial.

A prova presencial será realizada no dia 22 de novembro em 13 cidades paranaenses: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. A avaliação será composta por 40 questões objetivas e uma redação dissertativo-argumentativa de 15 a 20 linhas. Os portões dos locais de exame serão abertos às 12h30 e fechados pontualmente às 13h30, sendo que o ensalamento oficial com os locais de prova será divulgado em 16 de novembro.

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Como instituição pública federal, a UTFPR garante ensino 100% gratuito e disponibiliza programas de assistência estudantil, além de incentivo à pesquisa, projetos de extensão junto a empresas e oportunidades de mobilidade internacional. Segundo a direção de Graduação do Campus Ponta Grossa, a estrutura acadêmica busca conectar os alunos a desafios reais do mercado de trabalho por meio de disciplinas atualizadas e atividades que transcendem a sala de aula. O edital completo e o Guia Rápido do Candidato estão disponíveis no site oficial do processo seletivo.

Para realizar a inscrição e consultar os detalhes do edital, acesse o portal do Vestibular UTFPR.