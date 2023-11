UTFPR abre 20 vagas para professores efetivos e substitutos

Siga o TNOnline no Google News

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) está com nove editais de concurso público e processo seletivo para carreiras docentes com inscrições abertas durante o mês de novembro. Ao todo, são 20 vagas de professores, seis para efetivos e 14 para substitutos.

As oportunidades disponíveis são para os campi Apucarana, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Guarapuava, Londrina, Pato Branco, Ponta Grossa e Santa Helena e para as áreas de Biotecnologia, Ciência da Computação, Engenharia Biomédica, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Física, Letras, Matemática, entre outras.

As vagas para professor concursado são dos campi Apucarana, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos e Pato Branco. Neste caso, os candidatos deverão ter diploma de doutorado e realizar provas escrita, de desempenho de ensino, de memorial de trajetória acadêmica e plano de trabalho para a instituição e de títulos.

Já os processos seletivos para professores substitutos são dos campi Dois Vizinhos, Guarapuava, Londrina, Ponta Grossa e Santa Helena. Algumas destas vagas exigem no mínimo especialização e outras, mestrado ou doutorado. Os candidatos precisarão fazer a prova de desempenho de ensino e, em alguns casos, também a prova escrita.

Confira abaixo as informações e aqui os links

Campus Apucarana

Edital 010/2023 – Concurso Público para Professor do Magistério Superior Inscrições: até 06 de novembro Área: Ciência da Computação Vaga: 1 para efetivo da carreira de Professor do Magistério Superior

Campus Cornélio Procópio

Edital 003/2023 – Concurso Público para Professor do Magistério SuperiorInscrições: até 17 de novembroÁreas: Ciência da Computação/Sistemas de Computação e Engenharia Biomédica/ Processamento de Sinais BiológicosVagas: 2 para efetivo da carreira de Professor do Magistério Superior

Campus Dois Vizinhos

Edital 003/2023 – Processo Seletivo para Professor do Magistério SuperiorInscrições: até 12 de novembroÁrea: BiotecnologiaVaga: 1 para substituto da carreira de Professor do Magistério Superior

Edital 009/2023 – Concurso Público para Professor do Magistério SuperiorInscrições: até 30 de novembroÁrea: Ciência da Computação/Linguagens de Programação e Engenharia de SoftwareVaga: 1 para efetivo da carreira de Professor do Magistério Superior

Campus Guarapuava

Edital 001/2023 – Processo Seletivo para Professor do Magistério SuperiorInscrições: até 09 de novembroÁreas: Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica/Engenharia Mecânica, Física e MatemáticaVagas: 5 para substituto da carreira de Professor do Magistério Superior

Campus Londrina

Edital 002/2023 – Processo Seletivo para Professor do Magistério SuperiorInscrições: até 22 de novembroÁrea: Engenharia de Materiais/Estática e Dinâmica Aplicada/Mecânica dos Fluidos/TermodinâmicaVaga: 1 para substituto da carreira de Professor do Magistério Superior

Campus Pato Branco

Edital 011/2023 – Concurso Público para Professor do Magistério SuperiorInscrições: até 10 de dezembroÁreas: Letras/Linguística e Engenharia CivilVagas: 2 para efetivo da carreira de Professor do Magistério Superior

Campus Ponta Grossa

Edital 003/2023 – Processo Seletivo para Professor do Magistério SuperiorInscrições: até 12 de novembroÁreas: Ciências Biológicas/Interdisciplinar, Ciências Exatas e da Terra/ Ciência da Computação, Eletricidade/Eletrônica e MatemáticaVagas: 6 para substituto da carreira de Professor do Magistério Superior

Campus Santa Helena

Edital 005/2023 – Processo Seletivo para Professor do Magistério SuperiorInscrições: até 05 de novembroÁrea: Ciências Humanas/EducaçãoVaga: 1 para substituto da carreira de Professor do Magistério Federal

