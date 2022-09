Usuários da plataforma PIÁ recebem mensagem com apoio a Bolsonaro

Da Redação

Mensagens, recebidas no fim da noite de sexta-feira (23), também fazem ameaça ao Supremo Tribunal Federal (

Usuários do Paraná Inteligência Artificial (PIÁ), ferramenta de comunicação do governo estadual, disseram ter recebido uma mensagem de texto com apoio ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

OS SMSs recebidos no fim da noite de sexta-feira (23), também fazem ameaça ao Supremo Tribunal Federal (STF). Um morador de Ponta Grossa está entre as pessoas que receberam a mensagem. Ele contou que o conteúdo chegou até ele às 23h56 da última sexta-feira (23). O número que enviou a mensagem é o mesmo que dá informações sobre protocolos abertos no PIÁ.

Por nota, o Governo do Paraná afirmou que "o fato aconteceu a partir de uma empresa terceirizada", a Algar Telecom, e que a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do estado (Celepar) notificou a responsável. Disse, também, que repudia "qualquer tentativa de uso político ou manifestação antidemocrática".

Um documento indica que o contrato entre as partes tem valor superior a R$ 4 milhões e prevê pagamento de R$ 0,0412 por SMS. A validade é agosto de 2024.

O governo não detalhou quantos usuários receberam as mensagens. Por nota, a Algar Telecom afirmou ter detectado "um acesso indevido à plataforma, com um IP que não pertence à operadora".

A empresa informou, também, que bloqueou a conta responsável pelos disparos e que "analisa o caso internamente, além de colaborar com a apuração dos fatos".

A Celepar enviou uma nota afirmando que a companhia e o governo estadual foram vítimas do caso. Leia, abaixo, os posicionamentos na íntegra.

"Em nenhum momento a Celepar teve ciência, autorizou ou enviou qualquer tipo de mensagem", cita trecho.

Do G1 PR

