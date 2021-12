Da Redação

"Uso da máscara continua", afirma secretário Beto Preto

O secretário estadual de Saúde do Paraná Beto Preto, disse em entrevista nesta quarta-feira (01) que o uso das máscaras de proteção contra a Covid-19 serão mantidos no estado por tempo indeterminado, como precaução por conta da nova variante ômicrom. No entanto, ele reforçou que os efeitos da nova cepa estão sendo investigados e não há motivos para pânico.

"Estamos investigando os efeitos desta nova variante e por enquanto, não mudam as restrições, os cuidados continuam. A informação mais importante que precisamos ter agora é se as vacinas que já utilizamos são eficientes contra essa variante. Já passamos por isso com a Delta e com a cepa P1, e repito que não há motivos para pânico", garantiu o secretário.

O secretário disse ainda que a previsão de começar a retirar a obrigatoriedade da máscara no Paraná a partir do dia 15 de dezembro, está suspensa por enquanto.

"Em caráter preventivo, a máscara continua por um tempo ainda. Havíamos pensado em iniciar o desmame da máscara a partir de 15 de dezembro, mas vamos deixar para depois. Nosso foco agora é a vacinação, é incentivar a população paranaense a completar o esquema vacinal, por isso, faço aqui um apelo a todos os paranaenses para que se vacinem", disse Beto Preto.

Doses de reforço

Em relação ao esquema vacinal de reforço, o secretário explicou que o público vacinado com dose única da Janssem, poderá receber uma segunda dose em breve, já que o Ministério da Saúde sinalizou o envio de doses para os próximos dias.

"Recebemos do Ministério da Saúde a informação da chegada de mais doses da Janssem para a dose de reforço. No entanto, fomos informados através de nota técnica do MS que a vacina da Pfizer também poderá ser utilizada como reforço nesse caso", finalizou o secretário.

Assista a entrevista:

"Uso da máscara continua", afirma secretário Beto Preto - Vídeo por: Reprodução